«Урал» на выезде вырвал победу у «Рубина»

Из-за этого эпизода у «Спартака» было серьезное преимущество, которое москвичи упустили.

Новичок «Спартака» всех обманул и заработал красную. Или все по делу? [детали]

Новичок «Спартака» всех обманул и заработал красную. Или все по делу? [детали] Из-за этого эпизода у «Спартака» было серьезное преимущество, которое москвичи упустили.