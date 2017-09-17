«Урал» на выезде вырвал победу у «Рубина»
«Рубин» дома уступил «Уралу» (0:1) в 10-м туре РФПЛ.
Единственный мяч на 87-й минуте забил игрок гостей Эрик Бикфалви.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Казанцы с 14 очками занимают шестое место, команда из Екатеринбурга с 13-ю баллами - на 9-й строчке.
В следующем туре «Рубин» 25 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» днем ранее примет «Тосно».
Матч
Голы
Бикфалви 87 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников
Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)
Предупреждения:
Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция