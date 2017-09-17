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«Урал» на выезде вырвал победу у «Рубина»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рубин» дома уступил «Уралу» (0:1) в 10-м туре РФПЛ.

Единственный мяч на 87-й минуте забил игрок гостей Эрик Бикфалви.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Казанцы с 14 очками занимают шестое место, команда из Екатеринбурга с 13-ю баллами - на 9-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 25 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» днем ранее примет «Тосно».

Матч

Рубин - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Бикфалви 87 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников

Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)

Предупреждения:

Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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