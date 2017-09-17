Хэмилтон выиграл гонку в Сингапуре, Квят – сошел из-за аварии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.

Для британца эта победа стала седьмой в сезоне и 60-й в карьере. Вторым пришел Даниэль Риккардо («Ред Булл»), а замкнул тройку лидеров Валттери Боттас («Мерседес»).

Также в очковой зоне финишировали Карлос Сайнс (4-й), Серхио Перес (5-й), Джолион Палмер (6-й), Стоффель Вандорн (7-й), Лэнс Стролл (8-й), Ромэн Грожан (9-й) и Эстебан Окон (10-й).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку из-за того, что врезался в отбойник на 11-м круге. Также до финиша не добрались Себбастьян Феттель и Кими Райкконен (Оба – «Феррари), Кевин Магнуссен («Хаас»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Таким образом, Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 263 очка. Феттель отстает от него на 28 очков. Третий – Валттери Боттас (212 очков). Квят – 19-й (4 очка).

Формула-1

Гран-при Сингапура

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Даниэль Риккардо(«Ред Булл») +4,507

3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800

4. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,822

5. Серхио Перес («Форс Индия») +25,359

6. Джолион Палмер («Рено») +27,259

7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388

8. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,696

9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,795

11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536

12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал

Даниил Квят («Торо Россо») – не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал

Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал

Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал.