Хэмилтон выиграл гонку в Сингапуре, Квят – сошел из-за аварии
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки
Гран-при Сингапура.
Для британца эта победа стала седьмой в сезоне и 60-й в
карьере. Вторым пришел Даниэль Риккардо («Ред Булл»), а замкнул тройку лидеров
Валттери Боттас («Мерседес»).
Также в очковой зоне финишировали Карлос Сайнс (4-й), Серхио
Перес (5-й), Джолион Палмер (6-й), Стоффель Вандорн (7-й), Лэнс Стролл (8-й),
Ромэн Грожан (9-й) и Эстебан Окон (10-й).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить
гонку из-за того, что врезался в отбойник на 11-м круге. Также до финиша не
добрались Себбастьян Феттель и Кими Райкконен (Оба – «Феррари), Кевин Магнуссен
(«Хаас»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Фернандо
Алонсо («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Таким образом, Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 263 очка. Феттель отстает от него на 28 очков. Третий – Валттери Боттас (212 очков). Квят – 19-й (4 очка).
Формула-1
Гран-при Сингапура
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Даниэль Риккардо(«Ред Булл») +4,507
3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800
4. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,822
5. Серхио Перес («Форс Индия») +25,359
6. Джолион Палмер («Рено») +27,259
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,696
9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,795
11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536
12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал
Даниил Квят («Торо Россо») – не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал
Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал.