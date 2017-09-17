Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин0 : 1Урал
Баскетбол  Испания93 : 85Россия
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Хоккей  СКА4 : 0Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэмилтон выиграл гонку в Сингапуре, Квят – сошел из-за аварии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.

Для британца эта победа стала седьмой в сезоне и 60-й в карьере. Вторым пришел Даниэль Риккардо («Ред Булл»), а замкнул тройку лидеров Валттери Боттас («Мерседес»).

Также в очковой зоне финишировали Карлос Сайнс (4-й), Серхио Перес (5-й), Джолион Палмер (6-й), Стоффель Вандорн (7-й), Лэнс Стролл (8-й), Ромэн Грожан (9-й) и Эстебан Окон (10-й).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку из-за того, что врезался в отбойник на 11-м круге. Также до финиша не добрались Себбастьян Феттель и Кими Райкконен (Оба – «Феррари), Кевин Магнуссен («Хаас»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Таким образом, Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 263 очка. Феттель отстает от него на 28 очков. Третий – Валттери Боттас (212 очков). Квят – 19-й (4 очка).

Формула-1
Гран-при Сингапура
Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 
2. Даниэль Риккардо(«Ред Булл») +4,507
3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800
4. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,822
5. Серхио Перес («Форс Индия») +25,359
6. Джолион Палмер («Рено») +27,259
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,696
9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,795
11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536
12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал 
Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал 
Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал 
Даниил Квят («Торо Россо») – не финишировал 
Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал 
Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал 
Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал 
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при СингапураКими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при СингапураРассказ «Советского спорта» о том, что нужно знать о гонке, у которой был бешеный старт и пресный финиш.Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это многоПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял пятое место.Кими Райкконен: До сих пор не хватает уверенности за рулем «Феррари»Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял четвертое место.Даниэль Риккардо: Я завидую Феттелю, но мы выиграем гонкуПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подвел итоги квалификации 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура, которую он завершил на третьем месте.Макс Ферстаппен: По ходу гонки нам будет трудно обогнать ФеттеляПилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свой результат в квалификации 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура. 19-летний голландец занял второе место, проиграв 0,323 секунды немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари».
Футбол
«Наполи» разгромил «Беневенто» и возглавил таблицу серии А
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом»
Футбол
Денис Мацуев: Если «Спартак» пропускает два мяча от «Тосно», что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?
Футбол
Александр Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости