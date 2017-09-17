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«Байер» забил четыре безответных мяча «Фрайбургу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Кевин Волланд и по одному мячу забили Чарлес Арангис и Юлиан Брандт.

«Байер» одержал первую победу в чемпионате и с четырьмя очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Фрайбург» расположился на 16-й строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре команда из Леверкузена 20 сентября на выезде сыграет с «Гертой», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день примут «Ганновер».

Бундеслига
4-й тур

Матч

Байер - Фрайбург - 4:0 (3:0)

Голы

Волланд 21 (1:0). Арангис 29 (2:0). Волланд 34 (3:0). Брандт 86 (4:0).

Состав

Байер: Лено, Венделль, Бендер С., P. Retsos, Брандт, Хавертц, Кор (Баумгартлингер, 79), Бельараби (Мехмеди, 71), Бендер Л. (Хенрихс, 63), Арангис, Волланд

Фрайбург: Шволов, Кюблер, Союнчу, Линхарт, Гюнтер, Хёфлер, Хаберер, Терраццино (Капустка, 69), Абраши (Франц, 28), Кляйндинст (R. Kent, 46), Нидерлехнер

Предупреждения:

нет - Союнчу, 70; Хёфлер, 87

Судья:

Jablonski

Место и дата

17 сентября 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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