«Байер» забил четыре безответных мяча «Фрайбургу»
В матче четвертого тура чемпионата Германии «Байер» на своем
поле разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.
У победителей встречи дубль оформил Кевин Волланд и по
одному мячу забили Чарлес Арангис и Юлиан Брандт.
«Байер» одержал первую победу в чемпионате и с четырьмя
очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Фрайбург» расположился на
16-й строчке, имея в активе на два очка меньше.
В следующем туре команда из Леверкузена 20 сентября на
выезде сыграет с «Гертой», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день примут
«Ганновер».
Бундеслига
4-й тур
Матч
Голы
Волланд 21 (1:0). Арангис 29 (2:0). Волланд 34 (3:0). Брандт 86 (4:0).
Состав
Байер: Лено, Венделль, Бендер С., P. Retsos, Брандт, Хавертц, Кор (Баумгартлингер, 79), Бельараби (Мехмеди, 71), Бендер Л. (Хенрихс, 63), Арангис, Волланд
Фрайбург: Шволов, Кюблер, Союнчу, Линхарт, Гюнтер, Хёфлер, Хаберер, Терраццино (Капустка, 69), Абраши (Франц, 28), Кляйндинст (R. Kent, 46), Нидерлехнер
Предупреждения:
Судья:
Jablonski
Место и дата
17 сентября 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция