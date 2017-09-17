«Байер» забил четыре безответных мяча «Фрайбургу»

В матче четвертого тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Кевин Волланд и по одному мячу забили Чарлес Арангис и Юлиан Брандт.

«Байер» одержал первую победу в чемпионате и с четырьмя очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Фрайбург» расположился на 16-й строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре команда из Леверкузена 20 сентября на выезде сыграет с «Гертой», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день примут «Ганновер».

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