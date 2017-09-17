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Новичок «Барселоны» Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы, полученной в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:2), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу каталонцев.

20-летнему французу диагностировали разрыв сухожилия мышцы левого бедра, на восстановление подобных травм требуется около четырех месяцев.

Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» 25 августа за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча, в которых отдал две результативные передачи.

Матч

Хетафе - Барселона - 1:2 (1:0)

Голы

Сибасаки 39 (1:0). Суарес Д. 62 (1:1). Паулиньо 84 (1:2).

Состав

Хетафе: Гуайта, Антуньеш, Даконам, Кала, Суарес, Бергара, Дьедиу (Мора, 71), Файр, Арамбарри (Портильо, 85), Сибасаки (Хименес, 54), Молина

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Иньеста (Суарес Д., 46), Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 77), Дембеле (Деулофеу, 29), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Кала, 32; Суарес, 88 - Пике, 10; Деулофеу, 53; Альба, 66; Суарес Л., 72

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

16 сентября 17:15, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция

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