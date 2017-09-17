Новичок «Барселоны» Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около
четырех месяцев из-за травмы, полученной в матче четвертого тура чемпионата
Испании против «Хетафе» (1:2), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу
каталонцев.
20-летнему французу диагностировали разрыв сухожилия мышцы
левого бедра, на восстановление подобных травм требуется около четырех месяцев.
Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» 25 августа за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча, в которых отдал две результативные передачи.
Матч
Хетафе - Барселона - 1:2 (1:0)
Голы
Сибасаки 39 (1:0). Суарес Д. 62 (1:1). Паулиньо 84 (1:2).
Состав
Хетафе: Гуайта, Антуньеш, Даконам, Кала, Суарес, Бергара, Дьедиу (Мора, 71), Файр, Арамбарри (Портильо, 85), Сибасаки (Хименес, 54), Молина
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Иньеста (Суарес Д., 46), Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 77), Дембеле (Деулофеу, 29), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Кала, 32; Суарес, 88 - Пике, 10; Деулофеу, 53; Альба, 66; Суарес Л., 72
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
16 сентября 17:15, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция