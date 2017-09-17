Россия уступила Испании в матче за 3-е место на Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанские баскетболисты завоевали третье место на чемпионата Европы, обыграв команду России.
Счет встречи, прошедшей в Стамбуле, - 93:85 (21:13, 24:15, 21:27,27:30).
Самым результативным игроком встречи стал центровой испанцев Поу Газоль, набравший 26 очков.
Финал Словения - Сербия начнется сегодня в 21:30 мск.
Матч
Состав
Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)
Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)
Место и дата
17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически