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Россия уступила Испании в матче за 3-е место на Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанские баскетболисты завоевали третье место на чемпионата Европы, обыграв команду России.

Счет встречи, прошедшей в Стамбуле, - 93:85 (21:13, 24:15, 21:27,27:30).

Самым результативным игроком встречи стал центровой испанцев Поу Газоль, набравший 26 очков.

Финал Словения - Сербия начнется сегодня в 21:30 мск.

Матч

Испания - Россия - 93:85

Состав

Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)

Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)

Место и дата

17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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