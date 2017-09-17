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Сергей Герасимец: «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Попадание в еврокубки уже будет успехом

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший тренер молодежного состава «Тосно» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ничьей (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком».

– По началу, игра для «Спартака» складывалась благоприятно, учитывая удаление и два забитых мяча. Но «Тосно» бился до конца и заслуженно отыгрался. Игроки «Спартака» в это не верили. После двух голов они думали, что победа у них в кармане, поэтому расслабились, за что тут же были наказаны.

– Правильно ли поступил судья, показав красную карточку Виталию Шахову?
– Шахов дал для этого повод. Недопустимо обрезаться, когда ты последний защитник. Получился выход один на один, и Роша грамотно упал в штрафной. А там все уже на совести арбитра.

– В чем причина провала «Спартака» на старте сезона?
– У команды синдром второго сезона. Прошлый чемпионат они выиграли достаточно неожиданно, хотя и справедливо. Сейчас у «Спартака» головокружение от успехов. Восстановление затянулось.

– «Спартак» еще остается в числе претендентов на титул?
– «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Попадание в еврокубки уже будет успехом, сказал Герасимец в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Георгий Джикия и Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи  с 13 очками занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 баллами остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в тот же день встретится с «Тюменью».  

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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