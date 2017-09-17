Сергей Герасимец: «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Попадание в еврокубки уже будет успехом

Бывший тренер молодежного состава «Тосно» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ничьей (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком».

– По началу, игра для «Спартака» складывалась благоприятно, учитывая удаление и два забитых мяча. Но «Тосно» бился до конца и заслуженно отыгрался. Игроки «Спартака» в это не верили. После двух голов они думали, что победа у них в кармане, поэтому расслабились, за что тут же были наказаны.

– Правильно ли поступил судья, показав красную карточку Виталию Шахову?

– Шахов дал для этого повод. Недопустимо обрезаться, когда ты последний защитник. Получился выход один на один, и Роша грамотно упал в штрафной. А там все уже на совести арбитра.

– В чем причина провала «Спартака» на старте сезона?

– У команды синдром второго сезона. Прошлый чемпионат они выиграли достаточно неожиданно, хотя и справедливо. Сейчас у «Спартака» головокружение от успехов. Восстановление затянулось.

– «Спартак» еще остается в числе претендентов на титул?

– «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Попадание в еврокубки уже будет успехом, сказал Герасимец в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Георгий Джикия и Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи с 13 очками занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 баллами остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в тот же день встретится с «Тюменью».