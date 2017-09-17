Сергей Герасимец: «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Попадание в еврокубки уже будет успехом
Бывший тренер
молодежного состава «Тосно» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского
спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ничьей (2:2) в матче 10-го тура
РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком».
– По началу, игра для «Спартака» складывалась благоприятно,
учитывая удаление и два забитых мяча. Но «Тосно» бился до конца и заслуженно
отыгрался. Игроки «Спартака» в это не верили. После двух голов они думали, что
победа у них в кармане, поэтому расслабились, за что тут же были наказаны.
–
Правильно ли поступил судья, показав красную карточку Виталию Шахову?
– Шахов дал для этого повод. Недопустимо обрезаться, когда ты последний защитник. Получился выход один на один, и Роша грамотно упал в штрафной. А там все уже на совести арбитра.
– В чем
причина провала «Спартака» на старте сезона?
– У команды синдром второго сезона. Прошлый чемпионат они выиграли достаточно неожиданно, хотя и справедливо. Сейчас у «Спартака» головокружение от успехов. Восстановление затянулось.
– «Спартак»
еще остается в числе претендентов на титул?
– «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. Попадание в еврокубки уже будет успехом, сказал Герасимец в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)
Напомним,
«Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом
2:2. В составе красно-белых отличились Георгий Джикия и Марио Пашалич, хозяева
ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.
Москвичи с 13 очками занимают восьмую строчку. Тосненцы
с 9 баллами остались на 13-м месте.
Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в тот же день встретится с «Тюменью».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция