СКА разгромил «Трактор» и повторил свой рекорд по числу побед подряд на старте сезона

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:0.

В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции.

Напомним, следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы днем ранее примут «Сочи».

СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона. В начале сезона-2014/15 армейцы также выиграли в 12 матчах подряд.