СКА разгромил «Трактор» и повторил свой рекорд по числу побед подряд на старте сезона
СКА в домашнем матче
регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:0.
В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов,
Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.
СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной
конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в
Восточной конференции.
Напомним, следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы днем ранее примут «Сочи».
СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона. В начале сезона-2014/15 армейцы также выиграли в 12 матчах подряд.
Матч
СКА - Трактор - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Херсли (Дацюк), 47:11 (5:0).
Место и дата
17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция