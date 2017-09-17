«Севилья» минимально обыграла «Жирону»

«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде обыграла «Жирону» (1:0) в 4-м туре чемпионата Испании.

Единственный мяч на 69-й минуте забил игрок гостей Луис Мурьель.

Севильцы с 10 очками занимают на данный момент второе место, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами - на 14-й строчке.

В следующем туре «Севилья» 20 сентября примет «Лас-Пальмас», а «Жирона» в тот же день сыграет на выезде с «Леганесом».