«Севилья» минимально обыграла «Жирону»
«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде обыграла «Жирону» (1:0) в 4-м туре чемпионата Испании.
Единственный мяч на 69-й минуте забил игрок гостей Луис Мурьель.
Севильцы с 10 очками занимают на данный момент второе место, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами - на 14-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 20 сентября примет «Лас-Пальмас», а «Жирона» в тот же день сыграет на выезде с «Леганесом».
Матч
Голы
Муриэль 69 (0:1).
Состав
Жирона: Ираисос, Муньеса, Эспиноза, Гранель, J. Ramírez, Борха, Понсе (Кайоде, 79), Португес (M. Olunga, 80), Адай, Стуани (Гарсия, 67)
Севилья: Гонсалес, Каррису, Корчиа, Ленгле, Н'Зонзи, Банега, Монтойя (Меркадо, 77), Сарабиа (Крон-Дели, 86), Гансо (Васкес, 63), Муриэль
Предупреждения:
J. Ramírez, 25; Эспиноза, 57 - Н'Зонзи, 22; Корчиа, 45; Каррису, 71; Ленгле, 85; Васкес, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
17 сентября 17:15, Монтиливи, Онлайн-трансляция