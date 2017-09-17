Курбан Бердыев: Если выздоровеют все игроки, будет легче
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев – о поражении от «Урала»
(0:1) в матче десятого тура чемпионата России.
– Если в первом тайме особого удовлетворения не было, то во
втором есть определенное удовлетворение игрой, прессингом, моментами, которые
создавали, – приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». – Но, к
сожалению, так бывает, что в контратаке пропустили. Надеюсь, что начала
вырисовываться та игра, которую мы увидели в начале второго тайма. Если выздоровеют
все игроки, будет легче.
– Такое количество
травмированных с чем связываете и появится ли тренер по физподготовке?
– Думаю, в течение недели появится. Мы с ним работали и здесь, и в «Ростове». Что касается травм, то системы нет, как правило, они случаются на тренировках: удары, ушибы. Но, надеюсь, все стабилизируется.
– Не кажется ли вам,
что проблемы Азмуна в реализации лежат в психологической плоскости?
– Да, безусловно, это есть, он переживает, что не забил. Я его понимаю, но все-таки те моменты, которые есть, он обязан реализовывать.
Матч
Голы
Бикфалви 87 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников
Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)
Предупреждения:
Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция