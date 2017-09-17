Курбан Бердыев: Если выздоровеют все игроки, будет легче

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев – о поражении от «Урала» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России.

– Если в первом тайме особого удовлетворения не было, то во втором есть определенное удовлетворение игрой, прессингом, моментами, которые создавали, – приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». – Но, к сожалению, так бывает, что в контратаке пропустили. Надеюсь, что начала вырисовываться та игра, которую мы увидели в начале второго тайма. Если выздоровеют все игроки, будет легче.

– Такое количество травмированных с чем связываете и появится ли тренер по физподготовке?

– Думаю, в течение недели появится. Мы с ним работали и здесь, и в «Ростове». Что касается травм, то системы нет, как правило, они случаются на тренировках: удары, ушибы. Но, надеюсь, все стабилизируется.

– Не кажется ли вам, что проблемы Азмуна в реализации лежат в психологической плоскости?

– Да, безусловно, это есть, он переживает, что не забил. Я его понимаю, но все-таки те моменты, которые есть, он обязан реализовывать.