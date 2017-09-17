Анвар Гатиятулин: Знали, что в матче против СКА нельзя удаляться, но не получилось
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.- Знали, что нельзя удаляться, но не получилось.
- Что с Кравцовым случилось в третьем периоде? Он травмировался?
- Да, у него кисть, доктора смотрят его. Мы почти в каждой игре теряем игроков, довольно серьезные травмы. Кравцову сделаем снимок или здесь, или уже в Челябинске, - передает слова Гатиятулина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.
СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».
Матч
СКА - Трактор - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Херсли (Дацюк), 47:11 (5:0).
Место и дата
17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция