Анвар Гатиятулин: Знали, что в матче против СКА нельзя удаляться, но не получилось

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Знали, что нельзя удаляться, но не получилось.- Да, у него кисть, доктора смотрят его. Мы почти в каждой игре теряем игроков, довольно серьезные травмы. Кравцову сделаем снимок или здесь, или уже в Челябинске, - передает слова Гатиятулина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».