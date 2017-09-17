Олег Знарок: Не знаю ничего о рекорде СКА

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Домашняя серия для нас неплохо закончилась. Готовимся к выездной серии.- Не знаю ничего о рекорде, а итоги уже вроде подвел, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0 и одержал двенадцатую победу подряд на старте сезона, повторив свой рекорд сезона-2014/15. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».