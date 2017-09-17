Артем Зуб: Когда СКА проиграет? Не спрашивайте такое (видео)

Защитник СКА Артем Зуб поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Какой настрой перед выездной серией?

- В команде неплохое настроение. На каждую игру будем по-новому настраиваться, только на победу играем.

- 12 побед подряд. Когда СКА проиграет?

- Не спрашивайте такое (улыбается).



- С каким соперником в домашней серии было тяжелее всего?

- Наверное, с «Магниткой». Матч получился непростой. И этот выделю матч.



- Два дня рождения в команде. Как поздравляли партнеров?

- Собрались как обычно, похлопали, тренер поздравил, и дальше продолжили заниматься, - передает слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».