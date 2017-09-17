Николай Прохоркин: Надеюсь, СКА не проиграет в ближайшие два сезона

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня еще никто не поздравлял подарками (смеется). Хорошая игра. Победили за счет быстрых голов и командной игры. Мы справляемся, у всех все получается.



- Лучший подарок сделан своими руками?

- Да, это моя вторая игра в день рождения. Хотелось забить.

- В первом периоде у вас было три возможности забить в одной атаке.

- Это была первая полноценная атака. Ничего страшного. Помучались, поковырялись, но все равно забили свой гол.

- У СКА 12 побед подряд. Когда проиграете?

- Надеюсь, в ближайшие два сезона точно не проиграем, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».