Николай Прохоркин: Надеюсь, СКА не проиграет в ближайшие два сезона
Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Сегодня еще никто не поздравлял подарками (смеется). Хорошая игра. Победили за счет быстрых голов и командной игры. Мы справляемся, у всех все получается.
- Лучший подарок сделан своими руками?
- Да, это моя вторая игра в день рождения. Хотелось забить.
- В первом периоде у вас было три возможности забить в одной атаке.
- Это была первая полноценная атака. Ничего страшного. Помучались, поковырялись, но все равно забили свой гол.
- У СКА 12 побед подряд. Когда проиграете?
- Надеюсь, в ближайшие два сезона точно не проиграем, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.
СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».
Матч
СКА - Трактор - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Херсли (Дацюк), 47:11 (5:0).
Место и дата
17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция