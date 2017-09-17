Илья Ковальчук: Эта победная серия СКА отличается от той, что была при Быкове. Мы будем продолжать в том же духе

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- За счет чего удается так раскатывать соперников?

- Выполняем тренерское задание, хорошо готовимся к каждому матчу. Ничего особенного. Впереди серьезный выезд. Будем готовиться дальше.



- Разозлились на себя за овертайм с «Магниткой»? Сделав крупный счет во втором периоде, даже не притормозили.

- Да, с «Металлургом» мы вообще сыграли один из худших матчей за весь сезон. Много чего не получалось. Может, накопилась усталость, но и соперник был серьезным, не дал многое сделать. Сделали выводы, поговорили на собрании и вышли на «Трактор» с хорошим настроем.



- Нынешняя победная серия напоминает ту, что была при Быкове?

- Совсем разные команды, тренеры и подходы. Но будем продолжать в том же духе, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».