Илья Ковальчук: Эта победная серия СКА отличается от той, что была при Быкове. Мы будем продолжать в том же духе
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- За счет чего удается так раскатывать соперников?
- Выполняем тренерское задание, хорошо готовимся к каждому матчу. Ничего особенного. Впереди серьезный выезд. Будем готовиться дальше.
- Разозлились на себя за овертайм с «Магниткой»? Сделав крупный счет во втором периоде, даже не притормозили.
- Да, с «Металлургом» мы вообще сыграли один из худших матчей за весь сезон. Много чего не получалось. Может, накопилась усталость, но и соперник был серьезным, не дал многое сделать. Сделали выводы, поговорили на собрании и вышли на «Трактор» с хорошим настроем.
- Нынешняя победная серия напоминает ту, что была при Быкове?
- Совсем разные команды, тренеры и подходы. Но будем продолжать в том же духе, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.
СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».
Матч
СКА - Трактор - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Херсли (Дацюк), 47:11 (5:0).
Место и дата
17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция