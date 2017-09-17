Илья Каблуков: СКА не думает о победной серии. Нет задачи поставить рекорд (видео)

Нападающий СКА Илья Каблуков поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Что-то чуть-чуть поменяли в своей игре, наладили взаимопонимание, фарт пришел.

- С кем тяжелее всего пришлось играть? Артем Зуб сказал, что с «Магниткой».

- Да, наверное, с «Магниткой» был самый тяжелый матч. Второй по накалу – открытие сезона с ЦСКА.

- Ждете ли матч с «Авангардом», одним из лидеров?

- Сейчас любая команда настраивается на нас, каждый хочет нас обыграть. Тяжело будет, надеюсь, прорвемся.

- Стимулирует, что можете превзойти достижение СКА по числу побед подряд в КХЛ?

- Честно говоря, даже как-то не думаем об этом. Выходим, играем, нет задач рекорд какой-то поставить, - передает слова Каблукова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».