Илья Каблуков: СКА не думает о победной серии. Нет задачи поставить рекорд (видео)
Нападающий СКА Илья Каблуков поделился мнением о победе над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Что-то чуть-чуть поменяли в своей игре, наладили взаимопонимание, фарт пришел.
- С кем тяжелее всего пришлось играть? Артем Зуб сказал, что с «Магниткой».
- Да, наверное, с «Магниткой» был самый тяжелый матч. Второй по накалу – открытие сезона с ЦСКА.
- Ждете ли матч с «Авангардом», одним из лидеров?
- Сейчас любая команда настраивается на нас, каждый хочет нас обыграть. Тяжело будет, надеюсь, прорвемся.
- Стимулирует, что можете превзойти достижение СКА по числу побед подряд в КХЛ?
- Честно говоря, даже как-то не думаем об этом. Выходим, играем, нет задач рекорд какой-то поставить, - передает слова Каблукова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.
СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».
Матч
СКА - Трактор - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Херсли (Дацюк), 47:11 (5:0).
Место и дата
17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция