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Алексей Кручинин: СКА поиздевался над «Трактором», безобразие просто, нам стыдно за такую игру

Игорь Сарычев
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин поделился мнением о поражении от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сказать-то и нечего особо… Поиздевались над нами, безобразие просто, нам стыдно за такую игру. Больше нечего сказать. Так сразу не разобраться, что происходит с командой. Ничего не получается: игры нет, обороны нет, атаки нет. Вроде разбираемся, смотрим ошибки, договариваемся. С «Динамо» сыграли неплохо, думали, на этой волне сейчас поймаем свою игру. В Ярославле ничего не получилось, сегодня вообще было безобразие. В психологическую яму определённо попали.

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Когда проигрываешь так много, уверенности явно не прибавляется. Психологические проблемы тоже есть, надо выбираться из этого. В прошлом году тоже были серии, по восемь матчей проигрывали, потом давали победные серии. Надеюсь, в скором будущем — домашней серии, удастся вернуться на победную серию, набраться уверенности, вернуть игру и доверие болельщиков, - приводит слова Кручинина «Чемпионат.com».

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Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».  

Матч

СКА - Трактор - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы:

Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0 - бол.). Кетов (Каблуков), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Херсли (Дацюк, Гусев), 47:11 (5:0 - бол.).

Место и дата

17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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