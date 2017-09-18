Алексей Кручинин: СКА поиздевался над «Трактором», безобразие просто, нам стыдно за такую игру

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин поделился мнением о поражении от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сказать-то и нечего особо… Поиздевались над нами, безобразие просто, нам стыдно за такую игру. Больше нечего сказать. Так сразу не разобраться, что происходит с командой. Ничего не получается: игры нет, обороны нет, атаки нет. Вроде разбираемся, смотрим ошибки, договариваемся. С «Динамо» сыграли неплохо, думали, на этой волне сейчас поймаем свою игру. В Ярославле ничего не получилось, сегодня вообще было безобразие. В психологическую яму определённо попали.

У СКА и Ковальчука — по 12. Армейцы подошли к новому рекорду

Когда проигрываешь так много, уверенности явно не прибавляется. Психологические проблемы тоже есть, надо выбираться из этого. В прошлом году тоже были серии, по восемь матчей проигрывали, потом давали победные серии. Надеюсь, в скором будущем — домашней серии, удастся вернуться на победную серию, набраться уверенности, вернуть игру и доверие болельщиков, - приводит слова Кручинина «Чемпионат.com».

«Ничего не знаю. А итоги подвел». Невозмутимая реакция СКА на повторение рекорда

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».