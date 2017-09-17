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Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев: СКА остановит только собственная расхлябанность

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев поделился мнением о поражении от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Вы критиковали Гатиятулина в заявлении на официальном сайте «Трактора». Это адресовалось именно ему или помощникам? 
- Пока я хочу вернуться домой, все взвесить и оценить полностью ситуацию и тогда уже делать какие-то выводы. Анвара это точно не касается. А может, вообще никого. Были эмоции, сейчас надо взвесить. 

- Редко генменеджеры публично критикуют тренеров. 
- Я понимаю, что все виноваты в этой ситуации. Я в том числе, потому что команда на старте чемпионата буксует. Сделал заявление на эмоциях, иногда надо сделать встряску. Вроде одну игру сыграли нормально, был серьезный разговор, но опять нас ведет не в ту сторону. Хотелось бы психологически встряхнуть тренерский штаб, чтобы они как-то испугались, какой-то контрольный звонок был. Домой приедем, будет встреча с руководством, подумаем, что делать дальше. 

- Будет ли работа на рынке? Из-за травм потеряли Шинина, Кравцова. 
- У нас она идет полным ходом. Черников и Петров - ребята, которые в прошлом году закрывали большинство. За счет них выигрывали много матчей. Сегодня их нет, поэтому есть проблема. Думаю, в ближайшее время что-то будет. Пока ничего не буду говорить конкретно по именам. 

- Кто-нибудь остановит СКА? 
- Наверное, остановит расхлябанность именно СКА. Собран сильный коллектив, можно сказать, сборная России. 

- Слова не подействовали на команду. Какие еще методы можно применить? 
- У нас в прошлом году было два спада, по семь-восемь игр причем. Давайте о позитиве говорить. Хотелось бы побыстрее выйти из этой ямы. Надеюсь, что в домашней серии должны встряхнуться, - передает слова Губарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.

СКА с 33 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, «Трактор» с 12 баллами после 10 матчей идет на десятом месте в Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 21 сентября в Омске против «Авангарда», челябинцы 20 сентября примут «Сочи».  

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