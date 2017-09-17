Сергей Рыжиков: К нападающим нет претензий

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал комментарий после домашнего поражения от «Урала» (0:1).

— Что чувствовали игроки в раздевалке, после столь обидного поражения?

— Поражение обидное, но без поражений не бывает побед. Думаю, мы сделаем правильные выводы.

— На тренировках нападающие «Рубина» забивают те моменты, что не забивают в играх?

— Забивают. Не думаю, что нужно менять нападающих. Проигрывает вся команда. К нападающим нет претензий.

— Прокомментируйте момент с голом. Не берущийся мяч?

— Все мячи берущиеся.