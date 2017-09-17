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Сергей Рыжиков: К нападающим нет претензий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал комментарий после домашнего поражения от «Урала» (0:1).

— Что чувствовали игроки в раздевалке, после столь обидного поражения?
— Поражение обидное, но без поражений не бывает побед. Думаю, мы сделаем правильные выводы.

— На тренировках нападающие «Рубина» забивают те моменты, что не забивают в играх?
— Забивают. Не думаю, что нужно менять нападающих. Проигрывает вся команда. К нападающим нет претензий.

— Прокомментируйте момент с голом. Не берущийся мяч?
— Все мячи берущиеся.

Матч

Рубин - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Бикфалви 87 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников

Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)

Предупреждения:

Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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