Сергей Рыжиков: К нападающим нет претензий
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал комментарий после домашнего поражения от «Урала» (0:1).
— Что чувствовали игроки в раздевалке, после столь обидного поражения?
— Поражение обидное, но без поражений не бывает побед. Думаю, мы сделаем правильные выводы.
— На тренировках нападающие «Рубина» забивают те моменты, что не забивают в играх?
— Забивают. Не думаю, что нужно менять нападающих. Проигрывает вся команда. К нападающим нет претензий.
— Прокомментируйте момент с голом. Не берущийся мяч?
— Все мячи берущиеся.
Матч
Голы
Бикфалви 87 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников
Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)
Предупреждения:
Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция