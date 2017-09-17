«Металлург» проиграл минскому «Динамо», ведя после второго периода 3:0
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на
домашнем льду обыграло магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3.
У победителей встречи дубль оформили Александр Китаров и
Александр Павлович, а также единожды отличился Евгений Лисовец, а у гостей
шайбы забросили Ян Коварж, Мэтт Эллисон и Ярослав Косов.
Стоит отметить, что после второго периода «Магнитка» вела в
счете 3:0.
«Динамо» с 14-ю очками занимает восьмое место в Западной
конференции, а «Металлург» расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в
активе 19 очков.
В следующем матче команда из Минска 21 сентября на выезде
сыграет с «Барысом», а подопечные Ильи Воробьева на следующий день примут «Салават
Юлаев».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Металлург Мг - 5:3 (0:1, 0:2, 5:0)
Голы:
Коварж (Мозякин, Григоренко), 2:58 (0:1). Эллисон (Филиппи, Шаус), 23:39 (0:2). Косов (Коварж, Григоренко), 36:00 (0:3). Китаров (Волков, Павлович), 46:28 (1:3). Павлович (Дюков, Хенкель), 48:48 (2:3). Китаров (Граньяни), 52:55 (3:3). Лисовец (Граньяни, Скилле), 59:15 (4:3). Павлович (Граньяни), 59:59 (5:3).
Место и дата
17 сентября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция