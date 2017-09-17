«Металлург» проиграл минскому «Динамо», ведя после второго периода 3:0

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на домашнем льду обыграло магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3.

У победителей встречи дубль оформили Александр Китаров и Александр Павлович, а также единожды отличился Евгений Лисовец, а у гостей шайбы забросили Ян Коварж, Мэтт Эллисон и Ярослав Косов.

Стоит отметить, что после второго периода «Магнитка» вела в счете 3:0.

«Динамо» с 14-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Металлург» расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 19 очков.

В следующем матче команда из Минска 21 сентября на выезде сыграет с «Барысом», а подопечные Ильи Воробьева на следующий день примут «Салават Юлаев».

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