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ВИДЕО ДНЯ: Игрок «Амкара»-м забил мяч со своей половины поля

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 10 тура молодежного первенства московский «Локомотив» на своем поле переиграл пермский «Амкар» со счетом 2:1.

В первом тайме пермяки остались в меньшинстве: прямые красные карточки на 8-й и 44-й минутах получили Гусейнов и Чухланцев соответственно. 

Между удалениями гости забили мяч со своей половины поля. Рустам Вазитдинов забил гол в ворота Антона Коченкова.


Смотреть с 13:41

 

Во втором тайме «Локомотив» забил два мяча и победил. Голы на счету Рубцова и Дорофеева. После этой встречи москвичи вышли на пятое место, а пермяки остались на 15 строчке. 

Матч

Локомотив (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

17 сентября 17:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция

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