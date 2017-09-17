ВИДЕО ДНЯ: Игрок «Амкара»-м забил мяч со своей половины поля
В матче 10 тура молодежного первенства московский «Локомотив» на своем поле переиграл пермский «Амкар» со счетом 2:1.
В первом тайме пермяки остались в меньшинстве: прямые красные карточки на 8-й и 44-й минутах получили Гусейнов и Чухланцев соответственно.
Между удалениями гости забили мяч со своей половины поля. Рустам Вазитдинов забил гол в ворота Антона Коченкова.
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Во втором тайме «Локомотив» забил два мяча и победил. Голы на счету Рубцова и Дорофеева. После этой встречи москвичи вышли на пятое место, а пермяки остались на 15 строчке.
Матч
Локомотив (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция
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