ВИДЕО ДНЯ: Игрок «Амкара»-м забил мяч со своей половины поля

В матче 10 тура молодежного первенства московский «Локомотив» на своем поле переиграл пермский «Амкар» со счетом 2:1.

В первом тайме пермяки остались в меньшинстве: прямые красные карточки на 8-й и 44-й минутах получили Гусейнов и Чухланцев соответственно.

Между удалениями гости забили мяч со своей половины поля. Рустам Вазитдинов забил гол в ворота Антона Коченкова.





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Во втором тайме «Локомотив» забил два мяча и победил. Голы на счету Рубцова и Дорофеева. После этой встречи москвичи вышли на пятое место, а пермяки остались на 15 строчке.