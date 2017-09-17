Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»
В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома
обыграл «Эвертон» со счетом 4:0.
У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих
Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.
«Юнайтед» с 13-ю очками занимает второе место в турнирной таблице,
а «Эвертон» расположился на 18-й строчке, имея в активе четыре очка.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 сентября на
выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда из Ливерпуля в этот же день примет «Борнмут».
АПЛ
5-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 4:0 (1:0)
Голы
Валенсия 4 (1:0). Мхитарян 83 (2:0). Лукаку 89 (3:0). Марсьяль 90 (4:0 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Феллайни, Мхитарян (Марсьяль, 89), Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Валенсия, Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку
Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Рамирес, 66), Мартина, Кин, Джагелка, Гуйе (Колверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция