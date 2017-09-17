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Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»
Фото: Gettyimages.ru

В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.

«Юнайтед» с 13-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 18-й строчке, имея в активе четыре очка.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 сентября на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда из Ливерпуля в этот же день примет «Борнмут».

АПЛ
5-й тур

Матч

Манчестер Юнайтед - Эвертон - 4:0 (1:0)

Голы

Валенсия 4 (1:0). Мхитарян 83 (2:0). Лукаку 89 (3:0). Марсьяль 90 (4:0 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Феллайни, Мхитарян (Марсьяль, 89), Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Валенсия, Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку

Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Рамирес, 66), Мартина, Кин, Джагелка, Гуйе (Колверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82)

Предупреждения:

Байи, 82 - Уильямс, 63

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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