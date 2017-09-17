Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин0 : 1Урал
Футбол  Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Баскетбол  Испания93 : 85Россия
Баскетбол  Словения56 : 47Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн», у Ярмоленко – голевая передача

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Кельн» (5:0) в 4-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Максимилиан Филипп (2-я и 69-я минуты), Сократис Папастатопулос (45-я), Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я - с пенальти и 60-я). Первый мяч был забит с передачи полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Дортмундцы с 10 очками возглавили таблицу бундеслиги, их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и идет последним.

В следующем туре «Боруссия» 20 сентября сыграет на выезде с «Гамбургом, а «Кельн» в тот же день примет «Айнтрахт».

Матч

Боруссия - Кёльн - 5:0 (2:0)

Голы

Филипп 2 (1:0). Папастатопулос 45 (2:0). Обамеянг 59 (3:0 - пен.). Обамеянг 61 (4:0). Филипп 69 (5:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Загаду, Папастатопулос, Пишчек, Топрак, Шахин (Вайгль, 66), Кастро, Дауд, Обамеянг (Исак, 85), Ярмоленко (Пулишич, 66), Филипп

Кёльн: Хорн Т., Клюнтер, Хорн Я., Мере, Хайнц, Риссе, Биттенкур (Цоллер, 56), Хёгер (Йоич, 64), Леманн, Кордоба, Осако (Соренсен, 64)

Предупреждения:

нет - Леманн, 39; Клюнтер, 59; Кордоба, 64

Место и дата

17 сентября 19:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Байер» забил четыре безответных мяча «Фрайбургу»В матче четвертого тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.Виктор Скрипник: «Боруссия» три года вела ЯрмоленкоБывший тренер «Вердера» Виктор Скрипник прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» из киевского «Динамо» нападающего Андрея Ярмоленко.Бундеслига. 4-й тур. «Хоффенхайм» примет «Герту» и другие матчиРезультаты матчей 4-го тура немецкой бундеслиги.Роберт Левандовски: Действуем так гибко и разнообразно, что сопернику, конечно, тяжелоФорвард «Баварии» Роберт Левандовски – о победе над «Майнцом» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Мы хорошо играли и не позволили ничего сделать соперникуГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Майнцом» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.
Футбол
Жозе Моуринью: Первые 30-35 минут игры с «Эвертоном» были лучшими у «МЮ» в этом сезоне
Футбол
Ромелу Лукаку: В концовке матча с «Эвертоном» сказалась разница в качестве игры
Футбол
Марио Балотелли принес победу «Ницце» в Ренне
Футбол
Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»
все новости
Кёльн
Кёльнкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости