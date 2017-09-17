Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн», у Ярмоленко – голевая передача
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Кельн» (5:0) в 4-м туре чемпионата Германии.
У хозяев
поля отличились Максимилиан Филипп (2-я и 69-я минуты), Сократис Папастатопулос (45-я), Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я - с пенальти и 60-я). Первый мяч был забит с передачи полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Дортмундцы с 10 очками возглавили таблицу бундеслиги, их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и идет последним.
В следующем туре «Боруссия» 20 сентября сыграет на выезде с «Гамбургом, а «Кельн» в тот же день примет «Айнтрахт».
Матч
Голы
Филипп 2 (1:0). Папастатопулос 45 (2:0). Обамеянг 59 (3:0 - пен.). Обамеянг 61 (4:0). Филипп 69 (5:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Загаду, Папастатопулос, Пишчек, Топрак, Шахин (Вайгль, 66), Кастро, Дауд, Обамеянг (Исак, 85), Ярмоленко (Пулишич, 66), Филипп
Кёльн: Хорн Т., Клюнтер, Хорн Я., Мере, Хайнц, Риссе, Биттенкур (Цоллер, 56), Хёгер (Йоич, 64), Леманн, Кордоба, Осако (Соренсен, 64)
Предупреждения:
нет - Леманн, 39; Клюнтер, 59; Кордоба, 64
Место и дата
17 сентября 19:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция