Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн», у Ярмоленко – голевая передача

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Кельн» (5:0) в 4-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Максимилиан Филипп (2-я и 69-я минуты), Сократис Папастатопулос (45-я), Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я - с пенальти и 60-я). Первый мяч был забит с передачи полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко.



Дортмундцы с 10 очками возглавили таблицу бундеслиги, их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и идет последним.

В следующем туре «Боруссия» 20 сентября сыграет на выезде с «Гамбургом, а «Кельн» в тот же день примет «Айнтрахт».