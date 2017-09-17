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Марио Балотелли принес победу «Ницце» в Ренне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Балотелли принес победу «Ницце» в Ренне
Фото: ФК «Ницца»

В матче шестого тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Ренн» со счетом 1:0.

Единственный мяч у победителей встречи на 79-й минуте забил Марио Балотелли.

«Ницца» с девятью очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на 15-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 22 сентября примут «Анже», а красно-черные спустя два дня на выезде сыграют с «Сент-Этьеном».

Лига 1
6-й тур

Матч

Ренн - Ницца - 0:1 (0:0)

Голы

Балотелли 79 (0:1).

Состав

Ренн: Траоре, Бенсебайни, Бааль, Ньяньон, Сарр, Прчич, Андре (Леа Силики, 86), Амальфитано (Мауасса, 77), Буриго

Ницца: Кардинале, Суке, Марлон, Данте, Жалле, Сан-Максимен (Вальтер, 90), Козьелло, Сери (Менди, 71), Лис-Мелу, Балотелли (Ганаго, 83), Плеа

Предупреждения:

Прчич, 35 - Сан-Максимен, 45; Жалле, 49; Сери, 69; Лис-Мелу, 85; Суке, 90

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

17 сентября 18:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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