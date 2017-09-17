Марио Балотелли принес победу «Ницце» в Ренне

В матче шестого тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Ренн» со счетом 1:0.

Единственный мяч у победителей встречи на 79-й минуте забил Марио Балотелли.

«Ницца» с девятью очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на 15-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 22 сентября примут «Анже», а красно-черные спустя два дня на выезде сыграют с «Сент-Этьеном».

Лига 1

6-й тур