Марио Балотелли принес победу «Ницце» в Ренне
В матче шестого тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде
обыграла «Ренн» со счетом 1:0.
Единственный мяч у победителей встречи на 79-й минуте забил
Марио Балотелли.
«Ницца» с девятью очками поднялась на восьмое место в
турнирной таблице, а «Ренн» расположился на 15-й строчке, имея в активе на
четыре очка меньше.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 22 сентября примут
«Анже», а красно-черные спустя два дня на выезде сыграют с «Сент-Этьеном».
Лига 1
6-й тур
Матч
Голы
Балотелли 79 (0:1).
Состав
Ренн: Траоре, Бенсебайни, Бааль, Ньяньон, Сарр, Прчич, Андре (Леа Силики, 86), Амальфитано (Мауасса, 77), Буриго
Ницца: Кардинале, Суке, Марлон, Данте, Жалле, Сан-Максимен (Вальтер, 90), Козьелло, Сери (Менди, 71), Лис-Мелу, Балотелли (Ганаго, 83), Плеа
Предупреждения:
Прчич, 35 - Сан-Максимен, 45; Жалле, 49; Сери, 69; Лис-Мелу, 85; Суке, 90
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
17 сентября 18:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция