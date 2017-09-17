Ромелу Лукаку: В концовке матча с «Эвертоном» сказалась разница в качестве игры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал домашнюю победу над своим бывшим клубом «Эвертон» (4:0) в 5-м туре чемпионата Англии.

- Мы могли больше забить в первом тайме, но были не достаточно хладнокровны. «Эвертон» создал нам проблемы в середине поля, и тренер в перерыве объяснил, как действовать. Во второй половине «Эвертон» много контролировал мяч, но в концовке сказалась разница в качестве игры, - сказал бельгиец в интервью Sky Sports.