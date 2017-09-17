Ромелу Лукаку: В концовке матча с «Эвертоном» сказалась разница в качестве игры
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал домашнюю победу над своим бывшим клубом «Эвертон» (4:0) в 5-м туре чемпионата Англии.
- Мы могли больше забить в первом тайме, но были не достаточно хладнокровны. «Эвертон» создал нам проблемы в середине поля, и тренер в перерыве объяснил, как действовать. Во второй половине «Эвертон» много контролировал мяч, но в концовке сказалась разница в качестве игры, - сказал бельгиец в интервью Sky Sports.
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 4:0 (1:0)
Голы
Валенсия 4 (1:0). Мхитарян 83 (2:0). Лукаку 89 (3:0). Марсьяль 90 (4:0 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Феллайни, Мхитарян (Марсьяль, 89), Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Валенсия, Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку
Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Рамирес, 66), Мартина, Кин, Джагелка, Гуйе (Колверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция