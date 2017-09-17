Даниил Квят: Моя гонка закончилась слишком рано

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Сингапура. Россиянин не добрался до финиша, врезавшись в стену на 11-м круге.

- Насколько скользкой была трасса?

- Для городской трассы в дождь условия были нормальными, - приводит слова Квята F1news.ru. - Не более скользко, чем в Монако. Ничего особенного.

- Что стало причиной аварии?

- Я заблокировал передние колеса и врезался в стену.

- Видели, что произошло на старте?

- Нет. Вокруг меня было много брызг и машин, я почти ничего не видел, что происходило впереди. Брызг было очень много.

- На какой результат сегодня был возможен?

- Не знаю. Моя гонка закончилась слишком рано, чтобы делать прогнозы.