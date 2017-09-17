Даниил Квят: Моя гонка закончилась слишком рано
Источник: F1news.ruКомментарии
Гонщик «Торо
Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Сингапура. Россиянин не добрался до финиша, врезавшись в стену на 11-м круге.
- Насколько скользкой была трасса?
- Для городской трассы в дождь условия были нормальными, - приводит слова Квята F1news.ru. - Не более скользко, чем в Монако. Ничего особенного.
- Что стало причиной аварии?
- Я заблокировал передние колеса и врезался в стену.
- Видели, что
произошло на старте?
- Нет. Вокруг меня было много брызг и машин, я почти ничего не видел, что происходило впереди. Брызг было очень много.
- На какой результат
сегодня был возможен?
- Не знаю. Моя гонка закончилась слишком рано, чтобы делать прогнозы.
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