Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин0 : 1Урал
Футбол  Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Баскетбол  Испания93 : 85Россия
Баскетбол  Словения- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Моя гонка закончилась слишком рано

Источник:  F1news.ruКомментарии

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Сингапура. Россиянин не добрался до финиша, врезавшись в стену на 11-м круге.

-  Насколько скользкой была трасса?
- Для городской трассы в дождь условия были нормальными, - приводит слова Квята F1news.ru. - Не более скользко, чем в Монако. Ничего особенного.

-  Что стало причиной аварии?
- Я заблокировал передние колеса и врезался в стену.

- Видели, что произошло на старте?
- Нет. Вокруг меня было много брызг и машин, я почти ничего не видел, что происходило впереди. Брызг было очень много.

- На какой результат сегодня был возможен?
- Не знаю. Моя гонка закончилась слишком рано, чтобы делать прогнозы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хэмилтон выиграл гонку в Сингапуре, Квят – сошел из-за аварииПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.Кими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при СингапураКими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при СингапураРассказ «Советского спорта» о том, что нужно знать о гонке, у которой был бешеный старт и пресный финиш.Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это многоПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял пятое место.Кими Райкконен: До сих пор не хватает уверенности за рулем «Феррари»Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял четвертое место.Даниэль Риккардо: Я завидую Феттелю, но мы выиграем гонкуПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подвел итоги квалификации 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура, которую он завершил на третьем месте.
Хоккей
Олег Знарок: Не знаю ничего о рекорде СКА
Хоккей
«Металлург» проиграл минскому «Динамо», ведя после второго периода 3:0
Хоккей
СКА разгромил «Трактор» и повторил свой рекорд по числу побед подряд на старте сезона
Футбол
Курбан Бердыев: Если выздоровеют все игроки, будет легче
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости