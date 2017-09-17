Жозе Моуринью: Первые 30-35 минут игры с «Эвертоном» были лучшими у «МЮ» в этом сезоне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в 5-м туре чемпионата Англии.
- Мы сыграли очень хорошо, особенно в первые 30-35 минут. Наверно, это был лучший футбол в нашем исполнении в этом сезоне. Мы давили, не давая сопернику создавать шансы и не позволяя бить по воротам. Это очень впечатлило. После этого хорошие игроки «Эвертона» вышли из тени и показали свои качества. Они создали нам трудности, но я оглядывался на скамейку запасных и видел альтернативы, - сказал специалист в интервью Sky Sports.
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 4:0 (1:0)
Голы
Валенсия 4 (1:0). Мхитарян 83 (2:0). Лукаку 89 (3:0). Марсьяль 90 (4:0 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Феллайни, Мхитарян (Марсьяль, 89), Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Валенсия, Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку
Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Рамирес, 66), Мартина, Кин, Джагелка, Гуйе (Колверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция