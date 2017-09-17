Жозе Моуринью: Первые 30-35 минут игры с «Эвертоном» были лучшими у «МЮ» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в 5-м туре чемпионата Англии.

- Мы сыграли очень хорошо, особенно в первые 30-35 минут. Наверно, это был лучший футбол в нашем исполнении в этом сезоне. Мы давили, не давая сопернику создавать шансы и не позволяя бить по воротам. Это очень впечатлило. После этого хорошие игроки «Эвертона» вышли из тени и показали свои качества. Они создали нам трудности, но я оглядывался на скамейку запасных и видел альтернативы, - сказал специалист в интервью Sky Sports.