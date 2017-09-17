Льюис Хэмилтон: Мои соперники сами самоустранились
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от
победы в гонке Гран-при Сингапура.
«Я не молился о чуде, но когда начался дождь, то подумал:
«Вот мой шанс выиграть с пятой позиции». Я был уверен, что мне по силам
победить, а затем соперники самоустранились.
Я был очень доволен собой, не допустил ни одной ошибки и полностью
контролировал ход гонки.
Перед началом гоночного уик-энда мы с командой думали, что
главной задачей станет минимизация потерь и сохранение лидерства в чемпионате.
Однако получилось так, что я оторвался в личном зачете еще больше. Но я
понимаю, что мне повезло, и не воспринимаю эту победу как должное», – приводит
слова Хэмилтона Autosport.com.ru.
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