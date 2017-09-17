Льюис Хэмилтон: Мои соперники сами самоустранились

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Сингапура.

«Я не молился о чуде, но когда начался дождь, то подумал: «Вот мой шанс выиграть с пятой позиции». Я был уверен, что мне по силам победить, а затем соперники самоустранились.

Я был очень доволен собой, не допустил ни одной ошибки и полностью контролировал ход гонки.

Перед началом гоночного уик-энда мы с командой думали, что главной задачей станет минимизация потерь и сохранение лидерства в чемпионате. Однако получилось так, что я оторвался в личном зачете еще больше. Но я понимаю, что мне повезло, и не воспринимаю эту победу как должное», – приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.