Генрих Мхитарян: Не думали, что победим «Эвертон» со счетом 4:0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в 5-м туре чемпионата Англии.

- Игра получилась очень сложной и жесткой. Не думали, что победим со счето 4:0, но «Эвертон» дал нам пространство за линией обороны. Знали, что соперник будет сильно прессинговать. Но мы ждали свои шансы. Первый гол был великолепен, отличный удар. Этот забитый мяч придал нам уверенности и спокойствия. Пока ты выигрываешь, не важно, с каким счетом это делаешь - 1:0, 3:0, 4:0 или 2:1, - сказал игрок в интервью Sky Sports.