Генрих Мхитарян: Не думали, что победим «Эвертон» со счетом 4:0
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в 5-м туре чемпионата Англии.
- Игра получилась очень сложной и жесткой. Не думали, что победим со счето 4:0, но «Эвертон» дал нам пространство за линией обороны. Знали, что соперник будет сильно прессинговать. Но мы ждали свои шансы. Первый гол был великолепен, отличный удар. Этот забитый мяч придал нам уверенности и спокойствия. Пока ты выигрываешь, не важно, с каким счетом это делаешь - 1:0, 3:0, 4:0 или 2:1, - сказал игрок в интервью Sky Sports.
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 4:0 (1:0)
Голы
Валенсия 4 (1:0). Мхитарян 83 (2:0). Лукаку 89 (3:0). Марсьяль 90 (4:0 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Феллайни, Мхитарян (Марсьяль, 89), Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Валенсия, Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку
Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Рамирес, 66), Мартина, Кин, Джагелка, Гуйе (Колверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82)
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция