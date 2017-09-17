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Александр Тарханов: Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств и комбинаций

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о победе над «Рубином» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

«Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств, комбинаций. «Рубин» играет в атлетичный, мощный футбол, мы по-другому играем. У «Рубина» мощное нападение, Канунников, Азмун борьбу навязывают. Команда хорошая. По сравнению с прошлым годом во многих компонентах очень прибавила.

У нас был провал 15 минут второго тайма. Команда затряслась, хотя острых моментов не было, но напряжение было большое. Потом перевели в другое русло, пошла равная игра, потом сумели забить», - приводит слова Тарханова официальный сайт «Рубина».

Матч

Рубин - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Бикфалви 87 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников

Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)

Предупреждения:

Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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