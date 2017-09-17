Александр Тарханов: Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств и комбинаций
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о победе над «Рубином»
(1:0) в матче десятого тура чемпионата России.
«Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств,
комбинаций. «Рубин» играет в атлетичный, мощный футбол, мы по-другому играем. У
«Рубина» мощное нападение, Канунников, Азмун борьбу навязывают. Команда
хорошая. По сравнению с прошлым годом во многих компонентах очень прибавила.
У нас был провал 15 минут второго тайма. Команда затряслась, хотя острых моментов не было, но напряжение было большое. Потом перевели в другое русло, пошла равная игра, потом сумели забить», - приводит слова Тарханова официальный сайт «Рубина».
Матч
Голы
Бикфалви 87 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников
Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)
Предупреждения:
Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция