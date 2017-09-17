Александр Тарханов: Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств и комбинаций

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о победе над «Рубином» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

«Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств, комбинаций. «Рубин» играет в атлетичный, мощный футбол, мы по-другому играем. У «Рубина» мощное нападение, Канунников, Азмун борьбу навязывают. Команда хорошая. По сравнению с прошлым годом во многих компонентах очень прибавила.

У нас был провал 15 минут второго тайма. Команда затряслась, хотя острых моментов не было, но напряжение было большое. Потом перевели в другое русло, пошла равная игра, потом сумели забить», - приводит слова Тарханова официальный сайт «Рубина».