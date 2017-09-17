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Дастин Бойд: В выездной серии нужно сыграть более агрессивно

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд после поражения от «Автомобилиста» (0:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ поделился ожиданиями от выездной серии команды.

Бело-голубые встретятся с «Сибирью», «Барысом», «Авангардом» и «Югрой».

«На предстоит выездная серия против четырех тяжелых команд. Нужно сыграть эти матчи более агрессивно, чтобы суметь добиться положительного результата. Если будем больше бросать и плотнее играть на пятаке, то сможем побеждать», - сказал форвард.

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