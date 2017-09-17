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Сергей Ковалев: Джексон – хороший человек, но для меня он не тренер

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев подтвердил, что больше не будет работать со своим тренером Джоном Дэвидом Джексоном.

«За все время работы с Джексоном я ничего не получил от него, – приводит слова Ковалева allboxing.ru. – Он ничего не давал мне, а только держал лапы. Я не чувствовал никакой помощи от него в ринге, потому что всю подготовку планировал сам.

Не хочу говорить ничего плохого о Джексоне – он хороший человек, но для меня он не тренер. Тренер должен быть способен помочь тебе в ринге во время боя, когда у тебя есть минута между раундами. Объяснить что-то или помочь с тактикой.

Я занимаюсь боксом с 11 лет и сам знаю, когда и как наносить удары, но тренер должен корректировать тактику: как раскрыть соперника, в какую сторону двигаться... Это необходимо, потому что боец в ринге испытывает сильные эмоции и прилив адреналина и не видит многих вещей, которые видны тренеру со стороны». 

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