«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик» благодаря голу Реми
В матче четвертого тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас»
дома обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей встречи забил на 87-й
минуте французский форвард Лоик Реми.
«Лас-Пальмас» с шестью очками поднялся на 10-е место в
турнирной таблице, а «Атлетик» расположился на пятой строчке, имея в активе на
одно очко больше.
В следующем туре баски 20 сентября примут «Атлетико», а подопечные Маноло Маркеса в этот же день на выезде сыграют с «Севильей».
Примера
4-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Атлетик - 1:0 (0:0)
Голы
Реми 87 (1:0).
Состав
Лас-Пальмас: Чичизола, Наварро, Маседо, Лемос, Кастельяно Д., Витоло (Реми, 64), Кастельяно Х. (Гомес, 84), Халилович (Таннане, 37), Аквилани, Виера, Кальери
Атлетик: Лапорт, Нуньес, Боведа, Саборит, Весга, Итурраспе (Беньят, 87), Сусаета (Муньяин, 63), Гарсия, Уильямс, Мерино (Адурис, 63)
Предупреждения:
Кальери, 58; Таннане, 64 - Лапорт, 60; Адурис, 64; Весга, 77
Судья:
Пабло Фуэртес (Испания)
Место и дата
17 сентября 19:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция