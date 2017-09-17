«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик» благодаря голу Реми

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» дома обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей встречи забил на 87-й минуте французский форвард Лоик Реми.

«Лас-Пальмас» с шестью очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице, а «Атлетик» расположился на пятой строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре баски 20 сентября примут «Атлетико», а подопечные Маноло Маркеса в этот же день на выезде сыграют с «Севильей».

Примера

4-й тур