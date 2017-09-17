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«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик» благодаря голу Реми

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» дома обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей встречи забил на 87-й минуте французский форвард Лоик Реми.

«Лас-Пальмас» с шестью очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице, а «Атлетик» расположился на пятой строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре баски 20 сентября примут «Атлетико», а подопечные Маноло Маркеса в этот же день на выезде сыграют с «Севильей».

Примера
4-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Атлетик - 1:0 (0:0)

Голы

Реми 87 (1:0).

Состав

Лас-Пальмас: Чичизола, Наварро, Маседо, Лемос, Кастельяно Д., Витоло (Реми, 64), Кастельяно Х. (Гомес, 84), Халилович (Таннане, 37), Аквилани, Виера, Кальери

Атлетик: Лапорт, Нуньес, Боведа, Саборит, Весга, Итурраспе (Беньят, 87), Сусаета (Муньяин, 63), Гарсия, Уильямс, Мерино (Адурис, 63)

Предупреждения:

Кальери, 58; Таннане, 64 - Лапорт, 60; Адурис, 64; Весга, 77

Судья:

Пабло Фуэртес (Испания)

Место и дата

17 сентября 19:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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