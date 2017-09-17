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Сергей Базаревич: Мы прошли тяжелый путь

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о поражении от Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета.

«За этот турнир я говорил ребятам, что мы прошли тяжелый путь. Хотелось бы сказать спасибо тренерскому штабу, моим помощникам. Если бы не они, то ничего бы и не было. Они очень честно и преданно отдавались работе.

Это пример заставлял игроков следовать заданному курсу. Мы на 100 процентов стали лучше, и я надеюсь, что мы продолжим бороться со своими демонами», - приводит слова Базаревича «Матч ТВ».

Матч

Испания - Россия - 93:85

Состав

Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)

Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)

Место и дата

17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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