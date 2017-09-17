Сергей Базаревич: Мы прошли тяжелый путь
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
– о поражении от Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета.
«За этот турнир я говорил ребятам, что мы прошли тяжелый
путь. Хотелось бы сказать спасибо тренерскому штабу, моим помощникам. Если бы
не они, то ничего бы и не было. Они очень честно и преданно отдавались работе.
Это пример заставлял игроков следовать заданному курсу. Мы на 100 процентов стали лучше, и я надеюсь, что мы продолжим бороться со своими демонами», - приводит слова Базаревича «Матч ТВ».
Матч
Состав
Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)
Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)
Место и дата
17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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