Сергей Базаревич: Мы прошли тяжелый путь

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о поражении от Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета.

«За этот турнир я говорил ребятам, что мы прошли тяжелый путь. Хотелось бы сказать спасибо тренерскому штабу, моим помощникам. Если бы не они, то ничего бы и не было. Они очень честно и преданно отдавались работе.

Это пример заставлял игроков следовать заданному курсу. Мы на 100 процентов стали лучше, и я надеюсь, что мы продолжим бороться со своими демонами», - приводит слова Базаревича «Матч ТВ».