Сергей Базаревич: Я перестарался с речью перед матчем

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги игры с Испанией (85:93) в матче за третье место чемпионата Европы по баскетболу.

– Возможно, я перестарался с речью перед матчем. Хотел, чтобы ребята чувствовали себя раскрепощено, но в итоге увлекся сбил их с толку. Наверное, отсюда такое начало - мы вновь сами загнали себя в ловушку и лишь потом бросились спасать ситуацию. С греками получилось, с сербами и испанцами - нет.

– Как повлиял на матч конфликт Шведа с Воронцевичем?

– Послужил толчком для остальных. Ребята завелись и прибавили.

– Что там вообще случилось?

– Мы семья, в семье бывают конфликты. Но обсуждать я это не хочу. Вы же не выносите на публику личные отношения?

– Как в целом оцените турнир?

– Мы через многое прошли. В прошлом году возникла эйфория - не то, чтобы все получалось легко, но мы уверенно прошли отбор на Евробаскет, и мне показалось - есть какой-то фундамент, что-то уже построено, и этим летом мы просто станем двигаться дальше. Оказалось - нет. Все пришлось начинать с нуля - и в баскетбольном плане, и в психологическом. Пришлось много работать над моралью - думал, тут все хорошо, но я ошибался. Тем не менее, мы вошли в четверку лучших. Надеюсь, это даст толчок для развития баскетбола. Признаем - он непопулярен в стране. Всего 9 клубов в Лиге ВТБ. Выбор игроков в сборную - из 50 человек.... Стыдная история! Но мы видели, как интерес к баскетболу рос с каждой нашей победой. Может, теперь больше детей пойдет в спортивные школы. Больше тренеров будут не просто думать о медалях, а действительно растить и воспитывать ребят. Пока все как-то грустновато.