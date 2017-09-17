Сергей Базаревич: Я перестарался с речью перед матчем
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги игры
с Испанией (85:93) в матче за третье место чемпионата Европы по баскетболу.
– Возможно, я перестарался с речью перед матчем. Хотел,
чтобы ребята чувствовали себя раскрепощено, но в итоге увлекся сбил их с толку.
Наверное, отсюда такое начало - мы вновь сами загнали себя в ловушку и лишь
потом бросились спасать ситуацию. С греками получилось, с сербами и испанцами -
нет.
– Как повлиял на матч
конфликт Шведа с Воронцевичем?
– Послужил толчком для остальных. Ребята завелись и прибавили.
– Что там вообще случилось?
– Мы семья, в семье бывают конфликты. Но обсуждать я это не хочу. Вы же не выносите на публику личные отношения?
– Как в целом оцените
турнир?
– Мы через многое прошли. В прошлом году возникла эйфория - не то, чтобы все получалось легко, но мы уверенно прошли отбор на Евробаскет, и мне показалось - есть какой-то фундамент, что-то уже построено, и этим летом мы просто станем двигаться дальше. Оказалось - нет. Все пришлось начинать с нуля - и в баскетбольном плане, и в психологическом. Пришлось много работать над моралью - думал, тут все хорошо, но я ошибался. Тем не менее, мы вошли в четверку лучших. Надеюсь, это даст толчок для развития баскетбола. Признаем - он непопулярен в стране. Всего 9 клубов в Лиге ВТБ. Выбор игроков в сборную - из 50 человек.... Стыдная история! Но мы видели, как интерес к баскетболу рос с каждой нашей победой. Может, теперь больше детей пойдет в спортивные школы. Больше тренеров будут не просто думать о медалях, а действительно растить и воспитывать ребят. Пока все как-то грустновато.
Матч
Состав
Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)
Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)
Место и дата
17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция