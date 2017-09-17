Сергей Базаревич: На какое-то время закончу карьеру тренера

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о вариантах продолжения карьеры.

– Готовы продолжать работу в сборной?

– Какое-то время думал – это мой финальный аккорд. Точка в карьере тренера. Собственно, я на какое-то время ее и закончу – ведь контракта с клубом у меня нет. А со сборной закончился как раз сегодня...Буду ли продолжать? Давайте для начала дождемся нового предложения от РФБ.