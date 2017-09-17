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Андрей Воронцевич: Нельзя победить Испанию, если начинаешь выкладываться с третьей четверти

Николай Мысин, Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич – о поражении от команды Испании (85:93) в матче за третье место чемпионата Европы.

– Перегорели в начале? Почему опять случился такой провал в двух первых четвертях?
– Не думаю, что перегорели. Просто в начале не верили в себя. Если бы сразу поверили – были бы с медалью. А так опять включились только после большого перерыва. Что, впрочем, понятно – когда «летишь» 18 очков, нельзя оставаться мягким и расслабленным, нельзя вяло ходить по паркету. Приходится включат характер.

– Удалось?
– Вы же видели – все 12 парней в заявке были готовы биться до конца! Отдавались на площадке до последней капли пота... И, в общем, сыграли достойно. Но нельзя победить Испанию, тем более – в матче за медаль, если начинаешь выкладываться только с третьей четверти.

– Что за конфликт у вас случился с Алексеем Шведом, после которого тренер посадил вас обоих на лавку вплоть до последнего отрезка матча?
– Такое бывает - эмоции захлестнули. Леша мне сказал, что я не даю ему пас. Я ответил, чтобы больше такого не слышал. Меня сложно упрекнуть, что я специально кому-то не делаю передачи. Все же видят – играю на команду! На площадке такие разговоры неуместны. Но мы давно знаем друг друга. Быстро успокоились, не стали предъявлять каких-то претензий. В конце тренер спросил: «Вы готовы выйти вместе на паркет?». Ответили: «Разумеется!». И он нас выпустил.

Матч

Испания - Россия - 93:85

Состав

Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)

Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)

Место и дата

17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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