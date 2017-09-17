Арсен Венгер: Мы были близки к победе сегодня

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Челси» (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

«Думаю, в матче с «Челси» мы действовали сконцентированно. В обратном случае мы бы не набрали сегодня одно очко. Мы были сфокусированы, заряжены, играли с характером и, получая мяч, всегда старались разыграть что-нибудь.

Мы были близки к победе сегодня. Эта игра – хороший фундамент, нужно постепенно прибавлять. Возможно, иногда, как случилось в матче с «Ливерпулем», будут спады. При большей свободе, думаю, мы бы победили сегодня», – сказал Венгер.