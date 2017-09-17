Арсен Венгер: Мы были близки к победе сегодня
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Челси» (0:0) в матче пятого тура
чемпионата Англии.
«Думаю, в матче с «Челси» мы действовали сконцентированно. В
обратном случае мы бы не набрали сегодня одно очко. Мы были сфокусированы,
заряжены, играли с характером и, получая мяч, всегда старались разыграть
что-нибудь.
Мы были близки к победе сегодня. Эта игра – хороший фундамент, нужно постепенно прибавлять. Возможно, иногда, как случилось в матче с «Ливерпулем», будут спады. При большей свободе, думаю, мы бы победили сегодня», – сказал Венгер.
Матч
Состав
Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)
Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)
Предупреждения:
Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90
Удаления:
Луис, 87 - нет
Судья:
Michael Oliver
Место и дата
17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция