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Арсен Венгер: Мы были близки к победе сегодня

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Челси» (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

«Думаю, в матче с «Челси» мы действовали сконцентированно. В обратном случае мы бы не набрали сегодня одно очко. Мы были сфокусированы, заряжены, играли с характером и, получая мяч, всегда старались разыграть что-нибудь.

Мы были близки к победе сегодня. Эта игра – хороший фундамент, нужно постепенно прибавлять. Возможно, иногда, как случилось в матче с «Ливерпулем», будут спады. При большей свободе, думаю, мы бы победили сегодня», – сказал Венгер.

Матч

Челси - Арсенал - 0:0

Состав

Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)

Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)

Предупреждения:

Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90

Удаления:

Луис, 87 - нет

Судья:

Michael Oliver

Место и дата

17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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