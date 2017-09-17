Словения обыграла Сербию в финале Евробаскета-2017

В финальном матче чемпионата Европы по баскетболу сборная Словении обыграла команду Сербии со счетом 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18).

Самым результативным игроком встречи стал словенец Горан Драгич, в его активе 35 очков, семь подборов и три передачи, у сербов больше всех набрал Богдан Богданович – 22 очка.

Стоит отметить, что словенцы впервые в истории завоевали золото чемпионата Европы по баскетболу.

Ранее в матче за третье место сборная России проиграла Испании со счетом 85:93.

Евробаскет-2017

Финал