Словения обыграла Сербию в финале Евробаскета-2017
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финальном матче чемпионата Европы по баскетболу сборная
Словении обыграла команду Сербии со счетом 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18).
Самым результативным игроком встречи стал словенец Горан Драгич, в его активе 35 очков, семь подборов и три передачи, у сербов больше всех набрал Богдан Богданович – 22 очка.
Стоит отметить, что словенцы впервые в истории завоевали золото чемпионата Европы по баскетболу.
Ранее в матче за третье место сборная России проиграла Испании со счетом 85:93.
Евробаскет-2017
Финал
Матч
Состав
Словения: Драгич (35), Препелич (21), Рэндольф (11)
Сербия: Богданович (22), Мачван (18)
Место и дата
17 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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