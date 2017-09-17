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Словения обыграла Сербию в финале Евробаскета-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финальном матче чемпионата Европы по баскетболу сборная Словении обыграла команду Сербии со счетом 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18).

Самым результативным игроком встречи стал словенец Горан Драгич, в его активе 35 очков, семь подборов и три передачи, у сербов больше всех набрал Богдан Богданович – 22 очка.

Стоит отметить, что словенцы впервые в истории завоевали золото чемпионата Европы по баскетболу.

Ранее в матче за третье место сборная России проиграла Испании со счетом 85:93. 

Евробаскет-2017
Финал

Матч

Словения - Сербия - 93:85

Состав

Словения: Драгич (35), Препелич (21), Рэндольф (11)

Сербия: Богданович (22), Мачван (18)

Место и дата

17 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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