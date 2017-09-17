Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

Открыл счет в матче на 19-й минуте форвард «сливочных» Борха Майораль. На 28-й минуте защитник хозяев поля Кевин Родригес сравнял счет, а спустя восемь минут он же вывел гостей вперед, отправив мяч в свои ворота. Точку в противостоянии поставил Гарет Бэйл, забивший с передачи Иско на 61-й минуте.

Мадридский клуб с восемью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Реал Сосьедад» расположился строчкой выше, имея на одно очко больше.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 20 сентября примут «Бетис», а команда из Сан-Себастьяна на следующий день на выезде сыграет с «Леванте».

Примера
4-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Реал - 1:3 (1:2)

Голы

Майораль 19 (0:1). Родригес 29 (1:1). Родригес 36 (1:2 - автогол). Бэйл 61 (1:3).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Родригес, Элустондо, Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Вела, 57), Прието (Хуанми, 69), Янузай (Агирретче, 77), Виллиан

Реал: Навас, Варан, Эрнандес (Начо, 90), Карвахаль, Рамос, Иско, Модрич, Бэйл, Каземиро, Асенсио (Себальос, 86), Майораль (Васкес, 75)

Предупреждения:

Льоренте, 36; Ильярраменди, 42; Янузай, 45 - Асенсио, 38; Каземиро, 64

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

17 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик» благодаря голу РемиВ матче четвертого тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» дома обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.«Севилья» минимально обыграла «Жирону»«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде обыграла «Жирону» (1:0) в 4-м туре чемпионата Испании.Новичок «Барселоны» Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмыПолузащитник «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы, полученной в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:2), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу каталонцев.Примера. 4-й тур. «Вильярреал» разгромил «Алавес», «Жирона» – «Севилья» и другие матчиРезультаты матчей 4-го тура испанской примеры.Константин Генич: Паулиньо одним голом оправдал свой трансфер за 40 млн евроКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичка «Барселоны» Паулиньо, который минувшим летом перебрался команду из чемпионата Китая.
Футбол
«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик» благодаря голу Реми
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн», у Ярмоленко – голевая передача
Футбол
Генрих Мхитарян: Не думали, что победим «Эвертон» со счетом 4:0
Футбол
Жозе Моуринью: Первые 30-35 минут игры с «Эвертоном» были лучшими у «МЮ» в этом сезоне
все новости
Реал Сосьедад
Реал Сосьедадкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости