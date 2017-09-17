В матче четвертого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

Открыл счет в матче на 19-й минуте форвард «сливочных» Борха Майораль. На 28-й минуте защитник хозяев поля Кевин Родригес сравнял счет, а спустя восемь минут он же вывел гостей вперед, отправив мяч в свои ворота. Точку в противостоянии поставил Гарет Бэйл, забивший с передачи Иско на 61-й минуте.

Мадридский клуб с восемью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Реал Сосьедад» расположился строчкой выше, имея на одно очко больше.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 20 сентября примут «Бетис», а команда из Сан-Себастьяна на следующий день на выезде сыграет с «Леванте».

Примера

4-й тур