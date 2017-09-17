Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад»
В матче четвертого
тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со
счетом 3:1.
Открыл счет в матче на 19-й минуте форвард «сливочных» Борха
Майораль. На 28-й минуте защитник хозяев поля Кевин Родригес сравнял счет, а
спустя восемь минут он же вывел гостей вперед, отправив мяч в свои
ворота. Точку в противостоянии поставил Гарет Бэйл, забивший с передачи Иско на
61-й минуте.
Мадридский клуб с восемью очками поднялся на четвертое место
в турнирной таблице, а «Реал Сосьедад» расположился строчкой выше, имея на одно
очко больше.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 20 сентября
примут «Бетис», а команда из Сан-Себастьяна на следующий день на выезде сыграет
с «Леванте».
Примера
4-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Реал - 1:3 (1:2)
Голы
Майораль 19 (0:1). Родригес 29 (1:1). Родригес 36 (1:2 - автогол). Бэйл 61 (1:3).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Родригес, Элустондо, Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Вела, 57), Прието (Хуанми, 69), Янузай (Агирретче, 77), Виллиан
Реал: Навас, Варан, Эрнандес (Начо, 90), Карвахаль, Рамос, Иско, Модрич, Бэйл, Каземиро, Асенсио (Себальос, 86), Майораль (Васкес, 75)
Предупреждения:
Льоренте, 36; Ильярраменди, 42; Янузай, 45 - Асенсио, 38; Каземиро, 64
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
17 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция