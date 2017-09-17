Дубль Иммобиле принес победу «Лацио» в матче с «Дженоа»

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Чиро Иммобиле и единожды отличился Баштуш, а у хозяев поля два мяча забил Пьетро Пеллегри.

«Лацио» с десятью очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, а «Дженоа» занимает 16-е место, имея в активе одно очко.

В следующем туре римляне 20 сентября примут «Наполи», а подопечные Ивана Юрича в этот же день сыграют с «Кьево».

Серия А

4-й тур