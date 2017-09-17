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Дубль Иммобиле принес победу «Лацио» в матче с «Дженоа»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Чиро Иммобиле и единожды отличился Баштуш, а у хозяев поля два мяча забил Пьетро Пеллегри.

«Лацио» с десятью очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, а «Дженоа» занимает 16-е место, имея в активе одно очко.

В следующем туре римляне 20 сентября примут «Наполи», а подопечные Ивана Юрича в этот же день сыграют с «Кьево».

Серия А
4-й тур

Матч

Дженоа - Лацио - 2:3 (0:1)

Голы

B. Quissanga 'Bastos' 13 (0:1). Пеллегри 57 (1:1). Иммобиле 70 (1:2). Пеллегри 73 (2:2). Иммобиле 82 (2:3).

Состав

Дженоа: Перин, Роззеттини, Кофи (P. Brlek, 56), Лаксальт, Велозу, Таарабт, Сентурион (Пеллегри, 33)

Лацио: Стракоша, де Врей (Кайседо, 60), Баста (Марушич, 67), Раду, Мугрия (Лукаку, 66), Милинкович-Савич, Лулич, Лейва

Предупреждения:

Рози, 39 - де Врей, 46; Луис Альберто, 87

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

17 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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