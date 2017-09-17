Дубль Иммобиле принес победу «Лацио» в матче с «Дженоа»
В матче четвертого тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде
обыграл «Дженоа» со счетом 3:2.
У победителей встречи дубль оформил Чиро Иммобиле и единожды
отличился Баштуш, а у хозяев поля два мяча забил Пьетро Пеллегри.
«Лацио» с десятью очками расположился на четвертом месте в
турнирной таблице, а «Дженоа» занимает 16-е место, имея в активе одно очко.
В следующем туре римляне 20 сентября примут «Наполи», а
подопечные Ивана Юрича в этот же день сыграют с «Кьево».
Серия А
4-й тур
Матч
Голы
B. Quissanga 'Bastos' 13 (0:1). Пеллегри 57 (1:1). Иммобиле 70 (1:2). Пеллегри 73 (2:2). Иммобиле 82 (2:3).
Состав
Дженоа: Перин, Роззеттини, Кофи (P. Brlek, 56), Лаксальт, Велозу, Таарабт, Сентурион (Пеллегри, 33)
Лацио: Стракоша, де Врей (Кайседо, 60), Баста (Марушич, 67), Раду, Мугрия (Лукаку, 66), Милинкович-Савич, Лулич, Лейва
Предупреждения:
Рози, 39 - де Врей, 46; Луис Альберто, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
17 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция