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«Лион» проиграл «ПСЖ» из-за двух автоголов, Кавани не забил пенальти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома обыграл «Лион» со счетом 2:0.

На 75-й минуте встречи бразильский защитник «львов» Марсело замкнул прострел форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, тем самым забил в свои ворота, а спустя девять минут его партнер по команде Жереми Морель удвоил преимущество парижан, отправив еще один мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что пятью минутами ранее форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

«Пари Сен-Жермен» одержал шестую победу кряду и с 18-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Лион» потерпел первое поражение в сезоне и расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 23 сентября на выезде сыграют с «Монпелье», а «львы» в этот же день примут «Дижон».

Лига 1
6-й тур

Матч

ПСЖ - Лион - 2:0 (0:0)

Голы

Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).

Состав

ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе

Лион: Лопеш, F. Mendy, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (C. Martins Pereira, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре

Незабитые пенальти

Кавани (ПСЖ), 80

Предупреждения:

Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; F. Mendy, 79

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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