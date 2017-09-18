«Лион» проиграл «ПСЖ» из-за двух автоголов, Кавани не забил пенальти

В матче шестого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома обыграл «Лион» со счетом 2:0.

На 75-й минуте встречи бразильский защитник «львов» Марсело замкнул прострел форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, тем самым забил в свои ворота, а спустя девять минут его партнер по команде Жереми Морель удвоил преимущество парижан, отправив еще один мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что пятью минутами ранее форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

«Пари Сен-Жермен» одержал шестую победу кряду и с 18-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Лион» потерпел первое поражение в сезоне и расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 23 сентября на выезде сыграют с «Монпелье», а «львы» в этот же день примут «Дижон».

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