«Лион» проиграл «ПСЖ» из-за двух автоголов, Кавани не забил пенальти
В матче шестого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен»
дома обыграл «Лион» со счетом 2:0.
На 75-й минуте встречи бразильский защитник «львов» Марсело
замкнул прострел форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, тем самым забил в свои ворота,
а спустя девять минут его партнер по команде Жереми Морель удвоил преимущество
парижан, отправив еще один мяч в свои ворота.
Стоит отметить, что пятью минутами ранее форвард «ПСЖ»
Эдинсон Кавани не реализовал пенальти, пробив в перекладину.
«Пари Сен-Жермен» одержал шестую победу кряду и с 18-ю
очками лидирует в турнирной таблице, а «Лион» потерпел первое поражение в
сезоне и расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше.
В следующем туре подопечные Унаи Эмери 23 сентября на выезде
сыграют с «Монпелье», а «львы» в этот же день примут «Дижон».
Лига 1
6-й тур
Матч
Голы
Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).
Состав
ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе
Лион: Лопеш, F. Mendy, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (C. Martins Pereira, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре
Незабитые пенальти
Кавани (ПСЖ), 80
Предупреждения:
Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; F. Mendy, 79
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция