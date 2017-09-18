Себастьян Феттель: Старался перекрыть Ферстаппена, а в итоге получил удар со стороны
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель – об аварии с партнером по
команде Кими Райкконеном на первом круге гонки Гран-при Сингапура.
«Я не знаю, что произошло. Я провел посредственный старт.
Затем я сместился влево, стараясь перекрыть Ферстаппена, а потом получил удар
со стороны. Я увидел машину Кими, но не знаю, что случилось.
Меня развернуло в третьем повороте, но на тот момент машина
была повреждена настолько, что это уже не имело никакого значения. Автомобиль
получил серьезные повреждения, и я должен был остановить машину», - приводит
слова Феттеля Autosport.com.ru.
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