Себастьян Феттель: Старался перекрыть Ферстаппена, а в итоге получил удар со стороны

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель – об аварии с партнером по команде Кими Райкконеном на первом круге гонки Гран-при Сингапура.

«Я не знаю, что произошло. Я провел посредственный старт. Затем я сместился влево, стараясь перекрыть Ферстаппена, а потом получил удар со стороны. Я увидел машину Кими, но не знаю, что случилось.

Меня развернуло в третьем повороте, но на тот момент машина была повреждена настолько, что это уже не имело никакого значения. Автомобиль получил серьезные повреждения, и я должен был остановить машину», - приводит слова Феттеля Autosport.com.ru.