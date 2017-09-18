Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Себастьян Феттель: Старался перекрыть Ферстаппена, а в итоге получил удар со стороны

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель – об аварии с партнером по команде Кими Райкконеном на первом круге гонки Гран-при Сингапура.

«Я не знаю, что произошло. Я провел посредственный старт. Затем я сместился влево, стараясь перекрыть Ферстаппена, а потом получил удар со стороны. Я увидел машину Кими, но не знаю, что случилось.

Меня развернуло в третьем повороте, но на тот момент машина была повреждена настолько, что это уже не имело никакого значения. Автомобиль получил серьезные повреждения, и я должен был остановить машину», - приводит слова Феттеля Autosport.com.ru.

Напомним, победителем гонки стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Валттери Боттас пришел к финишу третьем. Вторым стал Даниэль Риккардо из «Ред Булла».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кими Райкконен: Что бы ни спровоцировало аварию, ничего изменить уже нельзяПилот «Феррари» Кими Райкконен – об аварии с партнером по команде Себастьяном Феттелем на первом круге гонки Гран-при Сингапура.Льюис Хэмилтон: Мои соперники сами самоустранилисьГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Сингапура.Даниил Квят: Моя гонка закончилась слишком раноРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Сингапура.Хэмилтон выиграл гонку в Сингапуре, Квят – сошел из-за аварииПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.Кими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при СингапураКими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при Сингапура«Советский спорт» - о гонке, у которой был бешеный старт и пресный финиш.
Баскетбол
Андрей Воронцевич: Нельзя победить Испанию, если начинаешь выкладываться с третьей четверти
Футбол
«Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик» благодаря голу Реми
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн», у Ярмоленко – голевая передача
Футбол
Генрих Мхитарян: Не думали, что победим «Эвертон» со счетом 4:0
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости