Кими Райкконен: Что бы ни спровоцировало аварию, ничего изменить уже нельзя

Пилот «Феррари» Кими Райкконен – об аварии с партнером по команде Себастьяном Феттелем на первом круге гонки Гран-при Сингапура.

«Я не думаю, что мог каким-либо образом избежать конечного результата – мог разве что плохо стартовать и не оказаться в гуще событий. Это не моя вина.

Но что бы ни спровоцировало аварию, ничего изменить уже нельзя. У всех будут разные точки зрения на этот счет, но я не знаю, как я мог поступить иначе в той ситуации», – приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.

Напомним, победителем гонки стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Валттери Боттас пришел к финишу третьем. Вторым стал Даниэль Риккардо из «Ред Булла».