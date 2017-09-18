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Горди Дуайер: Это замечательная победа, которая показала характер команды

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер – о волевой победе над «Металлургом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Это отличная победа для команды и для наших потрясающих болельщиков, – приводит слова Дуайера официальный сайт «Динамо». – Сегодняшняя игра показала, что у парней есть характер. Первые два периода провели хорошо: наседали на ворота, но не удавалось забить. Однако в третьей двадцатиминутке смогли найти путь к воротам и забросили пять шайб. Еще раз повторю: это замечательная победа, которая показала характер команды.

– На что обратили внимание игроков после второго периода?
– В сложившейся ситуации важно было оставаться реалистами. Мы проигрывали со счетом 0:3, тем не менее, создавали много моментов. Попросил ребят накалять обстановку у ворот соперника: играть более агрессивно и динамично. Думаю, сегодня хоккеисты показали, что мы — настоящая команда.

– Случалась ли в вашей карьере более яркая победа?
– Я не могу сходу ответить на этот вопрос, поскольку прошло мало времени после окончания матча. Но это действительно весомая победа, как для меня, так и для всей команды. Мы сумели собраться перед третьим периодом, забросить пять шайб, и я этим очень горжусь. Спасибо фанатам, которые были просто великолепны и поддерживали нас всю игру.

Матч

Динамо Мн - Металлург Мг - 5:3 (0:1, 0:2, 5:0)

Голы:

Коварж (Мозякин), 2:58 (0:1 - бол.). Эллисон (Филиппи, Шаус), 23:39 (0:2). Косов (Коварж, Григоренко), 36:00 (0:3 - бол.). Китаров (Волков, Павлович), 46:28 (1:3). Павлович (Дюков, Хенкель), 48:48 (2:3). Китаров (Граньяни), 52:55 (3:3). Лисовец (Граньяни, Скилле), 59:15 (4:3). Павлович (Граньяни), 59:59 (5:3).

Место и дата

17 сентября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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