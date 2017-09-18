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Илья Воробьев: Команде просто не хватило сил в третьем периоде

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от минского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Динамо» с победой. У нас пятый матч на выезде: потерпели поражение от «Локомотива», СКА... Команде просто не хватило сил в третьем периоде», - приводит слова Воробьева официальный сайт минского клуба.

Напомним, «Магнитка» вел в счете 3:0 после второго периода.

Матч

Динамо Мн - Металлург Мг - 5:3 (0:1, 0:2, 5:0)

Голы:

Коварж (Мозякин), 2:58 (0:1 - бол.). Эллисон (Филиппи, Шаус), 23:39 (0:2). Косов (Коварж, Григоренко), 36:00 (0:3 - бол.). Китаров (Волков, Павлович), 46:28 (1:3). Павлович (Дюков, Хенкель), 48:48 (2:3). Китаров (Граньяни), 52:55 (3:3). Лисовец (Граньяни, Скилле), 59:15 (4:3). Павлович (Граньяни), 59:59 (5:3).

Место и дата

17 сентября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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