Илья Воробьев: Команде просто не хватило сил в третьем периоде
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от
минского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Поздравляю «Динамо» с победой. У нас пятый матч на выезде:
потерпели поражение от «Локомотива», СКА... Команде просто не хватило сил в
третьем периоде», - приводит слова Воробьева официальный сайт минского клуба.
Напомним, «Магнитка» вел в счете 3:0 после второго периода.
Матч
Динамо Мн - Металлург Мг - 5:3 (0:1, 0:2, 5:0)
Голы:
Коварж (Мозякин), 2:58 (0:1 - бол.). Эллисон (Филиппи, Шаус), 23:39 (0:2). Косов (Коварж, Григоренко), 36:00 (0:3 - бол.). Китаров (Волков, Павлович), 46:28 (1:3). Павлович (Дюков, Хенкель), 48:48 (2:3). Китаров (Граньяни), 52:55 (3:3). Лисовец (Граньяни, Скилле), 59:15 (4:3). Павлович (Граньяни), 59:59 (5:3).
Место и дата
17 сентября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция