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«Локомотив» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче десятого тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграет с пермским «Амкаром».

Встреча пройдет на поле «РЖД Арены» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Железнодорожники с 20-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на 16-й строчке, имея в активе пять очков.

Матч

Локомотив - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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