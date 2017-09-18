«Локомотив» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России московский «Локомотив»
сыграет с пермским «Амкаром».
Встреча пройдет на поле «РЖД Арены» в Москве и начнется в
19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Железнодорожники с 20-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на 16-й строчке, имея в активе пять очков.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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