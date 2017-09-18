«Локомотив» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче десятого тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграет с пермским «Амкаром».

Встреча пройдет на поле «РЖД Арены» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Железнодорожники с 20-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на 16-й строчке, имея в активе пять очков.