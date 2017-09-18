«Зенит» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

«Локомотив» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск) В матче десятого тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграет с пермским «Амкаром».

РФПЛ. 10-й тур. «Локомотив» примет «Амкар», «Зенит» сыграет с «Уфой» и другие матчи

РФПЛ. 10-й тур. «Локомотив» примет «Амкар», «Зенит» сыграет с «Уфой» и другие матчи Результаты матчей 10-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о победе над «Рубином» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

Александр Тарханов: Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств и комбинаций

Александр Тарханов: Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств и комбинаций Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о победе над «Рубином» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

«Рубин» неожиданно проиграл «Уралу» на своем поле, имея гораздо больше моментов для взятия ворот.

Что с реализацией? «Рубин» нелогично проиграл «Уралу» «Рубин» неожиданно проиграл «Уралу» на своем поле, имея гораздо больше моментов для взятия ворот.