«Зенит» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Подопечные Роберто Манчини с 21-м очком лидируют в турнирной таблице, а «Уфа» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 10 очков.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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