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Виктор Булатов: Каррера постоянно дергает футболистов, устраивая слишком масштабную ротацию

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов объяснил, почему красно-белые упускают победу в концовке матчей.

«Здесь сошлось воедино несколько факторов: это и отсутствие поставленной игры, и слабое физическое состояние – команда регулярно подсаживается после перерыва, и наличие слабых позиций. К тому же Каррера постоянно дергает своих футболистов, устраивая слишком масштабную ротацию. На поле выходят то одни, то другие. На слаженности в обороне это сказывается в первую очередь. Тот же Марко Петкович, можно сказать, отнял у «Спартака» пять очков. Из девяти мячей, пропущенных красно-белыми после 75-й минуты, три – на совести серба. Особняком стоит Петкович, а по другим позициям на уровне РФПЛ все более или менее нормально. Все же в этом составе «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом.

В команду пришел новый тренер по физподготовке из Италии Джорджо Д'Урбано. Наверное, допущены какие-то промахи в подготовке коллектива к сезону. Отсюда огромное количество травм и повреждений. Видно, что команда находится не в таком хорошем физическом состоянии, как весной.

Нет ли ощущения, что Каррера потерял управление командой? Соглашусь с вами. В действиях итальянца присутствует неуверенность, которая передается и футболистам», – цитирует Булатова RT.

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