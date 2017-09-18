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Шмурнов считает, что «Спартак» должен приступить к поискам нового тренера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил несколько записей на своей странице в Twitter после матча «Тосно» – «Спартак» .

Напомним, команды разошлись миром (2:2). Красно-белые упустили победу, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева поля с 29-й минуты играли в меньшинстве.

«Каррера доигрался. – пишет Шмурнов. – Абсолютная беспомощность «Спартака» на последних минутах шокирует. Это уже болезнь. Массимо нужно дать шанс сыграть с «Севильей» и «Ливерпулем». Но подбирать замену потихоньку необходимо.

Исчерпал ли себя Каррера? Нет, не исчерпал. И я уже сказал об этом сегодня. Но если ситуация не начнет исправляться, удержаться Каррере будет сложно», – считает Александр.

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