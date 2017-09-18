Унаи Эмери: Кавани и Неймар должны уважать друг друга, иначе я сам решу вопрос (видео)

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал отношения между Эдинсоном Кавани и новичком команды Неймаром.

Накануне столичный клуб провел матч против «Лиона» (2:0). Оба игрока не могли договориться, кто будет исполнять штрафные.

Nobody told Cavani that Neymar gets to take PSG penalties now 😂 after this, Neymar might get first dibs next time! pic.twitter.com/HbnMDxqci2 — Goal (@goal) 17 сентября 2017 г.

«Стандарты бьют несколько игроков. Один из них Кавани, а другой – Неймар. Они должны договориться между собой. В противном случае, мы будем наказывать обоих. Я требую уважения. Если они и дальше будут заниматься этим, я сам решу вопрос. Не хочу, чтобы их конкуренция превращалась в проблему для «ПСЖ», – заявил испанский тренер, чьи слова приводит Goal.

Отметим, что это уже не первый случай. Ранее произошел другой инцидент:

— Goal UK (@GoalUK) 17 сентября 2017 г.