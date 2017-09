Унаи Эмери: Кавани и Неймар должны уважать друг друга, иначе я сам решу вопрос (видео)

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал отношения между Эдинсоном Кавани и новичком команды Неймаром.

Накануне столичный клуб провел матч против «Лиона» (2:0). Оба игрока не могли договориться, кто будет исполнять штрафные.

Nobody told Cavani that Neymar gets to take PSG penalties now 😂 after this, Neymar might get first dibs next time! pic.twitter.com/HbnMDxqci2